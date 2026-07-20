La Juventus sta cercando un nuovo attaccante per la prossima stagione e ha come obiettivo principale Kolo Muani. Le trattative sono in corso, mentre circolano anche voci su un possibile interesse per Richarlison, ma il piano ufficiale del club indica il francese come priorità. La società sta valutando le offerte e le possibilità di acquisto, senza ancora annunciare un accordo formale. La scelta del centravanti resta centrale nel mercato bianconero in vista dell’imminente campagna estiva.

di Luca Fiore La Juventus è alla ricerca del centravanti per la prossima stagione con Kolo Muani che resta il preferito: ecco il piano del club bianconero. La Juventus prosegue in maniera incessante la ricerca di due profili offensivi di altissimo livello per affrontare i numerosi impegni della prossima annata agonistica. L’obiettivo principale di mercato rimane saldamente Randal Kolo Muani, ritenuto il rinforzo ideale per completare l’intero reparto d’attacco. I contatti con le parti procedono costantemente, ma la complessa trattativa presenta costi estremamente elevati e ostacoli finanziari non semplici da superare a breve. La dirigenza valuta con grande attenzione tutte le opzioni possibili per potenziare il gruppo in maniera adeguata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - La verità sull’attaccante della Juventus, dalla priorità Kolo Muani alle voci su Richarlison: il piano del club bianconero non lascia dubbi

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JUVENTUS, VERITÀ SU PELLEGRINO: COSA STA SUCCEDENDO DAVVERO NEL MERCATO BIANCONERO

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