Non solo Juventus | due club di A su Kolo Muani

L’attaccante francese, dopo una stagione in prestito al Tottenham durante la quale ha segnato cinque gol in 41 partite, tornerà al PSG. La sua permanenza nel club parigino sarà breve, prima di un possibile trasferimento altrove. La notizia riguarda anche altri club di Serie A, che hanno mostrato interesse per il giocatore. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle modalità del trasferimento.

L’attaccante francese tornerà al PSG dopo il prestito al Tottenham Reduce da una stagione in chiaroscuro al Tottenham, Kolo Muani (5 gol stagionali in 41 presenze) è pronto a tornare al PSG, ma non per molto. L’attaccante francese è ormai da diverse sessioni di mercato uno degli obiettivi principali della Juventus, che ha bisogno di rinforzi per il reparto avanzato. (Ansa Foto) – calciomercato.it Scottata dalla mancata qualificazione in Champions League, la squadra bianconera ha ceduto il passo a Como e Roma e dopo essere stata sconfitta dai giallorossi sul campo potrebbe subire un colpo d’arresto anche in sede di calciomercato, almeno secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Juventus e PSG in trattativa per Kolo Muani

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