Carnevali | Non puoi dire di no ad una società come la Juve Mercato? Priorità a portiere e attaccante su Kolo Muani e Frattesi dico questo

L’amministratore delegato della Juventus ha dichiarato che non si può rifiutare un'offerta da una società come la sua. Sul mercato, ha indicato come priorità il rafforzamento del reparto portieri e attaccanti. Ha specificato che l’attenzione è rivolta a Kolo Muani e Frattesi. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista a “La Politica nel pallone”.

di Luca Fioretti Carnevali: «Non puoi dire di no ad una società come la Juve». Le dichiarazioni dell’amministratore delegato della Juventus a “La Politica nel pallone”. Le parole dell’amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali, al microfono de ‘La Politica nel pallone” su Gr Parlamento. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO JUVENTUS – « Con la Juventus tutto si è svolto in maniera veloce. Ho dovuto prendere anche decisioni veloci, lasciare una società come il Sassuolo non era facile perchè con la proprietà c’è un legame speciale. Dal momento in cui sono stato contattato dalla Juventus non ci ho pensato un... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Carnevali a Sky: «Portiere e attaccante due pedine fondamentali. Stiamo ricucendo i rapporti col PSG per Kolo Muani. Dibu? Non c’è solo lui. Su Miretti, Lucumì, Ekhator e Vlahovic dico questo»L’amministratore delegato della Juventus ha dichiarato che il portiere e l’attaccante sono due pedine fondamentali per la squadra.

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