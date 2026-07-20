Lautaro Martínez è rimasto in panchina per 120 minuti durante la partita, poi si è commosso in campo. La Spagna ha mantenuto il possesso del pallone per tutta la gara, controllando il gioco e impedendo all'Argentina di sviluppare azioni offensive. La partita si è conclusa con la sconfitta dell’Argentina, mentre l’allenatore ha ricevuto critiche pubbliche.

Quando una squadra ti nasconde il pallone e ti impedisce di giocare, solitamente la prima causa è proprio la sua superiorità. La Spagna ha fatto così con tutte le avversarie del suo splendido Mondiale e quindi l’Argentina può trovare parziale consolazione proprio in questa considerazione. Contro la nazionale di De la Fuente perfino la Francia super offensiva e talentuosa non è riuscita a rendersi pericolosa. La squadra di Scaloni non aveva una qualità individuale eccelsa, Messi a parte, e quindi qualche difficoltà in fase di costruzione era prevedibile. Ma la realtà ha superato perfino le ipotesi più severe, perché l’Argentina solo verso la fine del secondo tempo supplementare, spinta dalla disperazione, è riuscita ad avvicinarsi alla porta di Unai Simon e a tirare con pericolosità, ma alto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La triste finale di Lautaro: 120' in panchina, poi le lacrime. E Scaloni finisce sotto accusa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Probabili formazioni Spagna Argentina, Lautaro Martinez ancora in panchina! Scaloni segue la stessa strategia?Alle ore 21:00 si disputa a New York la finale del Mondiale tra Spagna e Argentina.

A Lautaro Martinez la panchina sta facendo bene, Scaloni lo ha reso “il Lukaku” dell’ArgentinaLautaro Martinez si siede spesso in panchina durante le partite dell’Argentina, come successo anche in occasione di un recente incontro.

Temi più discussi: Le due facce dell'Inter ai Mondiali: Lautaro Martinez protagonista, Marcus Thuram non ha praticamente mai giocato; L'ultima di Messi è triste: solo un tiro (sulla faccia di Merino) e lacrime per l'Argentina; TRISTE FINALE LEO È TROPPO SOLO | La Gazzetta dello Sport - Napoli; Fantacampionato Mondiale, i 3 top e i 3 flop di Inghilterra-Argentina.

Chi è peggio i ritardati che un'altra finale persa a casa merde!!111! (che minchia c'entriamo noi che non ha manco giocato coglioni) o chi dà Lautaro per un uomo distrutto senza possibilità di ripresa? Sicuramente sarà arrabbiato e triste ma manco a fare x.com

Non posso credere che abbiamo perso con la Spagna, che ne pensate voi? reddit

La triste finale di Lautaro: 120' in panchina, poi le lacrime. E Scaloni finisce sotto accusaLa scelta del ct dell'Argentina di non far entrare il capitano dell'Inter contro la Spagna fa discutere ... msn.com

Perché Lautaro non ha giocato la finale mondiale Spagna-Argentina: la scelta di Scaloni e i sei cambi del ctUn goal di Ferran Torres nei tempi supplementari ha consegnato il Mondiale 2026 alla Spagna. Quarta Coppa del Mondo messa in bacheca dalle Furie Rosse, il sipario si chiude con le lacrime dei giocator ... calciomercato.com