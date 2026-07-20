Le imprese bresciane affrontano un costo aggiuntivo a causa dell'afa estiva, stimato fino a 250 milioni di euro all'anno. La tassa del caldo estremo, secondo Confesercenti, non è più un evento raro, ma una realtà costante. La presidente dell'associazione in Lombardia ha dichiarato che il cambiamento climatico rappresenta ormai una variabile economica strutturale con cui le imprese devono fare i conti quotidianamente.

Il caldo estremo non è più straordinario, né eccezionale o imprevisto. «Il cambiamento climatico - dice Barbara Quaresmini, presidente di Confesercenti Lombardia - è ormai diventato una variabile economica strutturale con cui le imprese devono confrontarsi ogni giorno". Confesercenti l'ha sottolineato alcuni giorni fa con un report a livello nazionale: le alte temperature costerebbero fra i 6 e i 12 miliardi di euro all'anno, una vera e propria «tassa» che eroderebbe fra lo 0,2 e lo 0,4% del PIL. All'interno di queste dinamiche, la provincia di Brescia non fa eccezione: secondo i dati di Confesercenti... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - La tassa del caldo estremo. Confesercenti: «L'afa è un costo anche per le imprese bresciane. Impatto fino a 250 milioni di euro l'anno»

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