Confesercenti | caldo estremo come una tassa costi fino a 12 miliardi

Il caldo estremo ha causato perdite fino a 12 miliardi di euro, secondo Confesercenti. Le alte temperature hanno influenzato le attività commerciali, i trasporti e i consumi, creando difficoltà operative e riduzioni di fatturato. La stima si basa su effetti diretti e indiretti, evidenziando come l’ondata di calore abbia inciso sui costi e sulla produttività delle imprese.

Il caldo è “da bollino rosso anche per l’economia”, pesa “su imprese e costumi” avverte Confesercenti, che stima: “Convivere ogni anno con trenta-sessanta giorni di caldo intenso può pesare sull’economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del Pil, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti”. “Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica”, commenta il presidente Nico Gronch -, una variabile economica strutturale. Incide su investimenti, produttività, spesa e abitudini di consumo, anche turistiche”. “Una sfida che non si vince lasciando il problema all’iniziativa delle singole famiglie e imprese - commenta Gronchi -. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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