Caldo estremo Confesercenti | ‘tassa’ da 12 miliardi di euro ogni anno per l’economia italiana
Le ondate di calore estremo stanno causando perdite per circa 12 miliardi di euro all’anno all’economia italiana, secondo Confesercenti. Il caldo record influisce su famiglie e imprese, peggiorando le condizioni di vita e le attività commerciali. La situazione si traduce in costi maggiori per la gestione delle emergenze e per le aziende colpite da interruzioni e danni. Gli effetti si manifestano su diversi settori, aggravando le difficoltà di un’economia già sotto pressione.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il caldo record pesa sempre di più su famiglie e imprese. Le ondate di calore non rappresentano più soltanto un problema ambientale o sanitario, ma stanno diventando un fattore di forte impatto anche sull’economia. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo estremo potrebbe comportare per l’Italia un costo compreso tra 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del Prodotto interno lordo (Pil). L’associazione evidenzia come le temperature elevate incidano direttamente su consumi energetici, produttività del lavoro, investimenti obbligati delle aziende e perdita di fatturato, soprattutto nei comparti maggiormente esposti agli effetti del caldo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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