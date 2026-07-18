Le ondate di calore estremo stanno causando perdite per circa 12 miliardi di euro all’anno all’economia italiana, secondo Confesercenti. Il caldo record influisce su famiglie e imprese, peggiorando le condizioni di vita e le attività commerciali. La situazione si traduce in costi maggiori per la gestione delle emergenze e per le aziende colpite da interruzioni e danni. Gli effetti si manifestano su diversi settori, aggravando le difficoltà di un’economia già sotto pressione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il caldo record pesa sempre di più su famiglie e imprese. Le ondate di calore non rappresentano più soltanto un problema ambientale o sanitario, ma stanno diventando un fattore di forte impatto anche sull’economia. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo estremo potrebbe comportare per l’Italia un costo compreso tra 6 e 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del Prodotto interno lordo (Pil). L’associazione evidenzia come le temperature elevate incidano direttamente su consumi energetici, produttività del lavoro, investimenti obbligati delle aziende e perdita di fatturato, soprattutto nei comparti maggiormente esposti agli effetti del caldo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caldo estremo, Confesercenti: ‘tassa’ da 12 miliardi di euro ogni anno per l’economia italiana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Confesercenti: caldo estremo come una tassa, costi fino a 12 miliardiIl caldo estremo ha causato perdite fino a 12 miliardi di euro, secondo Confesercenti.

Leggi anche: Il caldo estremo diventa una "tassa climatica": i costi raggiungono i 12 miliardi l'anno

Si parla di: CONFESERCENTI: CALDO COSTA FINO A 12 MLD.

Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, ecco i costi per le famiglie, l'allarme di ConfesercentiIl caldo è da bollino rosso anche per l'economia, pesa su imprese e costumi avverte Confesercenti, che ... msn.com

Confesercenti: 'Il caldo estremo è una tassa, costa fino a 12 miliardi l'anno'(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Il caldo è da bollino rosso anche per l'economia, pesa su imprese e costumi avverte Confesercenti, che stima: Convivere ogni anno con trenta-sessanta giorni di caldo inten ... tuttosport.com