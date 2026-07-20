A Pollenza, un paese di circa seimila abitanti, si è acceso un acceso dibattito sulla collocazione di un busto di Giuseppe Verdi. La discussione ha diviso la comunità, con alcuni cittadini che si sono opposti alla proposta di spostare la statua, considerandola un simbolo importante. La polemica ha attirato l’attenzione locale, evidenziando come anche in piccoli centri si manifestino forti reazioni rispetto a decisioni relative a simboli storici. La vicenda si sta sviluppando tra proteste e opinioni contrapposte.

di Alberto Mattioli POLLENZA (Macerata) L’Italia non è morta. Magari non si sente troppo bene, ma è vivissima. Altrimenti non si spiega perché in un paese di seimila abitanti infuri una polemica su dove collocare un busto di Giuseppe Verdi, che in fin dei conti di questa povera Patria è uno dei padri. Attenzione: il litigio sul monumento non verte sull’ipotesi di erigerlo, perché c’è già, men che meno su quella di abbatterlo, perché nessuno vuole farlo, ma semplicemente sull’ipotesi di spostarlo di qualche metro. Il tutto si svolge a Pollenza, cittadina marchigiana che, come tutte o quasi le cittadine marchigiane, è bellissima e pure dotata... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La statua spacca-paese. Verdi, fatti più in là. Ma i cittadini si ribellano

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