In Russia e Ucraina, i cittadini si sono ribellati alla censura. La guerra coinvolge entrambi i paesi, mentre la corruzione rappresenta un altro elemento comune. Sono stati segnalati scandali di corruzione in Ucraina legati all’Operazione Midas, e in Russia sono stati evidenziati vari casi di corruzione senza specificare dettagli.

Tre cose, oggi, accomunano Russia e Ucraina. La guerra, ovviamente. Poi la corruzione. Degli scandali ucraini legati all’Operazione Midas abbiamo parlato diffusamente ( qui, e in relazione alla Russia anche qui ), tra quelli russi c’è solo l’imbarazzo della scelta. Il ministero della Difesa nella gestione di Sergej Shoigu è stato un sacco senza fondo, con conseguenze non ancora esaurite: due giorni fa è stato arrestato il colonnello Viktor Tarazeevich, capo del Dipartimento rifornimenti dell’esercito, che rubava sulle razioni per i soldati. Curiosamente, uno scandalo simile era scoppiato nelle forze armate ucraine ai tempi del ministro Reznikov. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Trench Breakthrough: Ukrainian Soldiers Overrun Frontline Positions

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Sì, la Russia sta perdendo la guerra in Ucraina reddit

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