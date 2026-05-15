A Senigallia, i residenti di Marzocca si sono radunati per protestare contro la mancanza di ascolto da parte dell’amministrazione riguardo alle proposte tecniche presentate per la tutela del verde locale. La questione riguarda anche la preservazione di alcuni pini storici di via Capri, per i quali si valuta l’utilizzo della tecnologia AirSpade. La richiesta principale dei cittadini è di maggiore attenzione alle esigenze del quartiere e di interventi che favoriscano il rispetto dell’ambiente e della qualità della vita.

? Punti chiave Perché l'amministrazione ignora le proposte tecniche dei residenti di Marzocca?. Come può la tecnologia AirSpade salvare i pini storici di via Capri?. Chi ha deciso di ignorare le diecimila firme sul nuovo Ponte Garibaldi?. Quali sono le conseguenze del silenzio del Comune sulla biodiversità locale?.? In Breve Comitato Marzocca contesta mancata risposta a PEC inviate da tutto il 2023.. Proposta tecnica AirSpade per proteggere radici in via Capri e via Mercantini.. Diecimila firme raccolte contro il progetto del nuovo Ponte Garibaldi ignorate.. Rischio abbattimento pini storici in via Capri per interventi stradali vincolati.. A Senigallia, un appello collettivo chiede ora ascolto, verde pubblico e partecipazione attiva ai futuri candidati sindaci, denunciando cinque anni di silenzi amministrativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, i cittadini si ribellano: “Vogliamo ascolto e verde

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