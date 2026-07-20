Una spiaggia è stata bloccata per diciotto anni da una disputa legale contro una direttiva europea, che entrerà in vigore nel 2027. La resistenza all’applicazione della normativa ha coinvolto attivisti e cittadini, ma ora si prepara il passaggio definitivo. La questione riguarda le restrizioni imposte sulle aree balneari e le conseguenze di una legge europea che cambierà l’uso delle spiagge italiane. La disputa si conclude con l’attesa dell’entrata in vigore della direttiva.

Diciotto anni. Tanto è durata l’attesa, la polemica, la resistenza al muro di gomma di una direttiva europea che, volenti o nolenti, dal 2027 diventerà la nuova realtà delle nostre spiagge. Le aste per le concessioni balneari sono finalmente al dunque, e se da un lato è legittimo interrogarsi su quanto questo strumento tuteli davvero la peculiarità italiana del "bagno" – quel modello che ha fatto la fortuna turistica di Romagna, Marche e Toscana – dall'altro è doveroso guardarsi allo specchio. Perché in questo lungo "mare" di polemiche, abbiamo forse smarrito la misura. Il marketing attorno alla vacanza è esploso, trasformando l’ombrellone in un prodotto di lusso e gonfiando listini che, in certe località, hanno raggiunto cifre stratosferiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La spiaggia e Guerrino

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