Nella semifinale dei Mondiali di calcio 2026, l'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1. Gli inglesi sono passati in vantaggio con Anderson, ma hanno mantenuto un atteggiamento difensivo nel secondo tempo. Nel recupero, Fernandez ha segnato il gol del pareggio per l’Argentina. Nel tempo di recupero, Martinez ha segnato il gol decisivo, portando l’Argentina in finale contro la Spagna.

-Inghilterra-Argentina 1-2 nella semifinale dei mondiali di calcio 2026. Britannici in vantaggio con Anderson, poi hanno puntato solo a difendersi. Sul finale il pareggio con Fernandez, nel recupero il vantaggio dei sudamericani con Martinez. L’Argentina difenderà il titolo mondiale domenica con la Spagna. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - La finale sarà Spagna-Argentina Campionato del mondo di calcio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SPANYA FNALDE! FRANSA 0-2 SPANYA MAÇ SONU CANLI YAYIN

Notizie e thread social correlati

Messico prima squadra qualificata ai sedicesimi di finale Calcio: campionato del mondo AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALEIl Messico ha battuto la Corea del Sud 1-0 e si è qualificato ai sedicesimi di finale.

De la Fuente elogia la “migliore squadra del mondo” dopo che la Spagna ha raggiunto la finale della Coppa del MondoLuis de la Fuente ha dichiarato che la Spagna è la migliore squadra del mondo dopo la vittoria per 2-0 sulla Francia, che ha portato la nazionale...

Temi più discussi: Francia-Spagna e Inghilterra-Argentina, dunque; Diretta Francia-Spagna, semifinale Mondiali 2026: formazioni, orario e dove vederla in streaming; Mondiali, la possibile finale e il percorso delle big 4; In quattro per il trono mondiale: Francia, Spagna, Argentina e Inghilterra si contendono la Coppa.

La squadra francese giocherà con la sua divisa casalinga blu-bianca-rossa il 14 luglio contro la Spagna reddit

Mondiali 2026, Argentina in finale: battuta l’Inghilterra 2-1. Domenica affronterà la SpagnaL'Argentina batte l'Inghilterra 2-1 e vola in finale dove troverà la Spagna. Nella semifinale dei Mondiali all'Atlanta Stadium rete inglese di Gordon (55'), ... lapresse.it

#franciaspagna - Results on X | Live Posts & Updates x.com

La finale dei Mondiali 2026 sarà Spagna-Argentina: data e orario del matchPer la seconda volta consecutiva l'Argentina torna in finale del Mondiale, dove ad aspettarla c'è la Spagna. L'atto conclusivo della ventitreesima edizione della Coppa del Mondo si terrà al Met Life S ... tuttomercatoweb.com