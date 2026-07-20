La Spagna si fregia della seconda stella ai Mondiali | l’Argentina si arrende piegata dagli infortuni e da un’espulsione

Da oasport.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Spagna ha vinto i Mondiali 2026, battendo l’Argentina 1-0 ai tempi supplementari in una partita giocata al New Jersey Stadium di New York. La gara si è svolta con temperature superiori ai 30 °C. L’Argentina ha subito infortuni e un’espulsione durante l’incontro, che si è rivelato poco spettacolare. La vittoria ha assicurato alla Spagna la seconda stella nel palmarès mondiale.

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La Spagna ha sconfitto l’Argentina per 1-0 ai tempi supplementari e ha vinto i Mondiali 2026 di calcio, al termine di un confronto poco spettacolare giocato al New Jersey Stadium di New York (USA) nel pomeriggio locale, con una temperatura superiore ai 30 °C. Le Furie Rosse hanno impostato il loro consueto gioco, improntato su un possesso palla asfissiante e su un pressing alto, faticando però a bucare la resistenza dell’Albiceleste, che non ha tirato in porta per centoventi minuti e a rendersi pericolosa. I sudamericani hanno giocato a difendersi, faticando ad addomesticare la sfera nelle rare occasioni in cui ne hanno avuto la possibilità.... 🔗 Leggi su Oasport.it

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