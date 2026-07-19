Durante la finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York, Spagna e Argentina si sono concluse sul punteggio di 0-0. L'Argentina ha giocato in dieci uomini dopo l'espulsione di un giocatore per doppio cartellino. La partita si è protratta ai supplementari. Non ci sono stati gol né altre espulsioni durante il match.

Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale dei Mondiali 2026. È tempo di finale: Spagna e Argentina si giocano il Mondiale al MetLife Stadium di New York. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola. 90’+4? 90’+4? Espulso Enzo Fernandez – Follia del centrocampista argentino. Già ammonito, insegue e colpisce in netto ritardo Cubarsì: espulsione sacrosanta. 87? Ci prova Ferran, c’è Dibu Martinez – Cross dalla destra, Ferran Torres gira verso la porta ma trova i guantoni dell’estremo difensore argentino. 81? Colpo di testa Laporte – Incornata in area a colpo sicuro, Dibu arpiona senza troppi grattacapi ma altra grande occasione per la Spagna. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spagna Argentina 0-0 LIVE: Albiceleste in 10 per l’espulsione di Enzo Fernandez, si va ai supplementari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, Argentina-Egitto 3-2: rimonta da brividi dell’Albiceleste, Enzo Fernandez decide nel finaleL'Argentina ha vinto 3-2 contro l'Egitto negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, dopo aver recuperato da una situazione di svantaggio di due gol.

PSG Arsenal LIVE 1-1: si va ai supplementari!La partita tra PSG e Arsenal si è conclusa con un punteggio di 1-1 e si è deciso di proseguire con i supplementari.

Temi più discussi: Spagna - Argentina, finale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Mondiali 2026, oggi la finale Spagna-Argentina: analisi e curiosità; Mondiali, quando si gioca finale Argentina-Spagna: data, orario e dove vederla in tv (in chiaro); Finale Mondiali 2026, diretta Spagna-Argentina: formazioni, orario e dove vederla in diretta streaming.

MONDIALI - Spagna-Argentina, Lisandro Martinez costretto al cambio per un problema muscolare ift.tt/6IE0u4i x.com

[LIVE News] Coppa del Mondo FIFA. DIRETTA Mondiali 2026, in campo la finale Spagna-Argentina: fuori Lautaro, Gonzalez titolare. Le Furie Rosse vantano nel loro palmares un solo trionfo, nel 2010, l’Albiceleste tre, nel 1978, 1986 e 2022. Il ct Scaloni riman reddit

LIVE Spagna-Argentina 0-0, finale dei Mondiali 2026 in diretta: attacca solo la Roja, Messi e compagni non ripartono piùIn diretta la finale dei Mondiali 2026: la partita tra Spagna e Argentina si sta giocando oggi, domenica 19 luglio ... fanpage.it

Spagna-Argentina 0-0, la Roja sfiora il vantaggio con Ferran Torres. Anche Romero va koAncora 0-0 tra Spagna e Argentina. Il copione della prima parte del secondo tempo è stato quello dei primi 45 minuti di gioco, con la Roja intenta a fare la partita e sempre più pericolosa. La ... tuttomercatoweb.com