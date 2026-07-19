Spagna Argentina 0-0 LIVE | Albiceleste in 10 per l’espulsione di Enzo Fernandez si va ai supplementari

Da calcionews24.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York, Spagna e Argentina si sono concluse sul punteggio di 0-0. L'Argentina ha giocato in dieci uomini dopo l'espulsione di un giocatore per doppio cartellino. La partita si è protratta ai supplementari. Non ci sono stati gol né altre espulsioni durante il match.

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Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale dei Mondiali 2026. È tempo di finale: Spagna e Argentina si giocano il Mondiale al MetLife Stadium di New York. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola. 90’+4? 90’+4? Espulso Enzo Fernandez – Follia del centrocampista argentino. Già ammonito, insegue e colpisce in netto ritardo Cubarsì: espulsione sacrosanta. 87? Ci prova Ferran, c’è Dibu Martinez – Cross dalla destra, Ferran Torres gira verso la porta ma trova i guantoni dell’estremo difensore argentino. 81? Colpo di testa Laporte – Incornata in area a colpo sicuro, Dibu arpiona senza troppi grattacapi ma altra grande occasione per la Spagna. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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