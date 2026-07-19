Durante la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, il match si è concluso con un risultato di 0-0 e si è deciso di andare ai supplementari. L'Argentina ha giocato in dieci uomini a causa dell'espulsione di Enzo Fernandez. La partita si è disputata al MetLife Stadium di New York.

di Marco Baridon Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della finale dei Mondiali 2026. Spagna e Argentina si giocano il Mondiale nella finale del MetLife Stadium di New York. Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola. SI VA AI SUPPLEMENTARI 90’+7? Punizione Yamal – Sinistro a giro respinto in angolo da Martinez. 90’+4? Espulso Enzo Fernandez – Follia del centrocampista argentino. Già ammonito, insegue e colpisce in netto ritardo Cubarsì: espulsione sacrosanta. 87? Ci prova Ferran, c’è Dibu Martinez – Cross dalla destra, Ferran Torres gira verso la porta ma trova i guantoni dell’estremo difensore argentino. 81? Colpo di testa Laporte – Incornata in area a colpo sicuro, Dibu arpiona senza troppi grattacapi ma altra grande occasione per la Spagna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spagna Argentina 0-0 LIVE: si va ai supplementari, Albiceleste in 10 per l’espulsione di Enzo Fernandez

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