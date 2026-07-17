La maglia indossata da Pelé nella finale dei Mondiali del 1958 è stata venduta all’asta a New York per 4,9 milioni di dollari. La vendita è stata organizzata da Sotheby’s.

La maglia indossata da Pelé nella finale dei Mondiali del 1958 entra ufficialmente nella storia anche fuori dal campo. Il prezioso cimelio è stato venduto da Sotheby's, durante un'asta organizzata a New York, per la cifra di 4,9 milioni di dollari. A spuntarla è stato un acquirente rimasto anonimo, che ha superato altri quattro collezionisti in una gara particolarmente combattuta. Il risultato conferma l'enorme valore storico e simbolico degli oggetti appartenuti a uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, capace di lasciare un'impronta indelebile nella storia dello sport. La finale del 1958 che consacrò definitivamente il giovane Pelé Quella maglia blu accompagna uno dei momenti più importanti nella carriera di O Rei. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

© Derbyderbyderby.it - Pelé: la maglia della finale Mondiale del 1958 venduta all'asta per 4,9 milioni di dollari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pelé's 1958 World Cup Final Jersey Could Sell for $6 MILLION | APT Sports

Notizie e thread social correlati

Asta per la maglia blu di Pelé: il mito del 1958 punta ai 6 milioniUn'asta è stata avviata per una maglia blu appartenuta a Pelé, giocatore del 1958.

Pelé, la maglia blu del 1958 va all’asta. La storia della superstizione sul colore e il ruolo della patrona del BrasileUna maglia blu con il numero 10 cucito sulle spalle, indossata nel 1958, sarà venduta all’asta.

Temi più discussi: Asta record per la maglia indossata da Pelé alla finale dei Mondiali '58; Mondiali: 4,9 milioni di dollari per la maglia di Pelé alla finale di Svezia 1958; Mondiali, la maglia di Pelé vale 4,9 milioni: cifra da record all'asta; Il calcio vale oro, anche all’asta.

La maglia di Pelé della finale del Mondiale 1958 venduta all'asta per quasi 5 milioni di dollari x.com

Solo 4,9 milioni per la maglia di Pelé, il numero uno è ancora MaradonaI cimeli del mitico campione brasiliano hanno ormai poco mordente sui collezionisti. In vetta ai memorabilia del calcio resta il Pibe de oro ... ilsole24ore.com

Mondiali: 4,9 milioni di dollari per la maglia di Pelé alla finale di Svezia 1958Una maglia indossata da Pelé nella prima finale di Coppa del Mondo vinta dal Brasile è stata venduta per 4,9 milioni di dollari a un'asta da Sotheby's a New York dopo che un acquirente anonimo ha supe ... ansa.it