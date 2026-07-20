la spagna ha vinto i mondiali

La Spagna ha vinto la finale dei Mondiali maschili di calcio, battendo 1-0 l’Argentina nei tempi supplementari. L’unico gol è stato segnato dall’attaccante nelle fasi extra, dopo una partita che si è conclusa con una supremazia della squadra spagnola e senza molti momenti di spettacolo. Questa vittoria rappresenta la seconda volta nella storia in cui la nazionale spagnola conquista il titolo mondiale.

La Spagna ha battuto 1-0 l’Argentina e ha vinto i Mondiali maschili di calcio per la seconda volta nella sua storia. L’attaccante Ferran Torres ha segnato il gol decisivo nei tempi supplementari, dopo una finale in sostanza dominata e non molto spettacolare. La Spagna ha infatti controllato il gioco per tutta la partita, mantenendo il possesso del pallone per buona parte del tempo e impedendo all’Argentina di giocare. Ha avuto diverse occasioni da gol, senza riuscire a sfruttarle fino ai tempi supplementari. L’Argentina e il suo capitano Lionel Messi sono sembrati stanchi e senza idee, e non sono riusciti a fare nemmeno un tiro fino agli ultimissimi minuti dei tempi supplementari. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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La SPAGNA in finale ai MONDIALI: l'esultanza dei REALI

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