La Spagna ha vinto i Mondiali di calcio maschili, battendo l’Argentina 1-0 nei tempi supplementari. L’attaccante ha segnato il gol decisivo durante la partita, che si è conclusa con una finale sostanzialmente dominata dalla squadra spagnola. Questa vittoria rappresenta il secondo titolo mondiale per la nazionale spagnola.

La Spagna ha battuto 1-0 l’Argentina e ha vinto i Mondiali maschili di calcio per la seconda volta nella sua storia. L’attaccante Ferrán Torres ha segnato il gol decisivo nei tempi supplementari, dopo una finale in sostanza dominata e non molto spettacolare. La Spagna ha infatti controllato il gioco per tutta la partita, mantenendo il possesso del pallone per buona parte del tempo e impedendo all’Argentina di giocare. Ha avuto diverse occasioni da gol, senza riuscire a sfruttarle fino ai tempi supplementari. L’Argentina e il suo capitano Lionel Messi sono sembrati stanchi e senza idee, e non sono riusciti a fare nemmeno un tiro fino agli ultimissimi minuti dei tempi supplementari. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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FRANCIA-SPAGNA - MONDIALI DI CALCIO

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