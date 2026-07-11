Ascolti tv ieri venerdì 10 luglio chi ha vinto tra i Mondiali con Spagna-Belgio L' Erede e Quarto grado

Da virgilio.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nuovo duello tra Rai e Mediaset nella giornata di venerdì 10 luglio per quanto riguarda gli ascolti tv. I dati Auditel, in prima serata, sorridono alla tv di Stato con la partita dei Mondiali 2026 Spagna-Belgio che chiude davanti a tutti. Nell’access prime time vince La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale il quiz show è Reazione a catena supera Avanti un altro. Ecco tutti i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 10 luglio: chi ha vinto tra i Mondiali e L'erede I dati dell'access prime time, i numeri de La Ruota della Fortuna Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e Avanti un altro Ascolti tv 10 luglio: chi ha vinto tra i Mondiali e L’erede Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa: Rai1, Spagna-Belgio Mondiali 2026: 5. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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