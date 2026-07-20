La Spagna ha vinto il Mondiale, ma la coppa è stata al centro di un sistema organizzativo che prevale sulle singole figure. La vittoria si è conclusa con la premiazione sul palco, mentre la politica ha occupato il palcoscenico. La nazionale ha ridotto il rischio legato ai singoli, puntando su un sistema che mette prima le strutture. La Coppa del Mondo si è chiusa con l’immagine di un modello collettivo, più che di un successo individuale.

Il Mondiale l’ha vinto la Spagna. Ma la Coppa è del sistema. Il Mondiale è finito con la politica sul palco e la Spagna con la Coppa. Niente di sorprendente. Nei grandi eventi sportivi la politica cerca sempre la telecamera. Pensare che Mondiali e Olimpiadi diventino zone franche dal potere è ingenuo. Più o meno come credere che un procuratore partecipi a una trattativa soltanto per godersi il panorama. È sempre successo. Continuerà a succedere. Il tema non è che la politica sia entrata nel Mondiale. La politica era già nello stadio prima del primo calcio d’inizio. La domanda è un’altra: quando il palco viene smontato, che cosa rimane del torneo? Rimane la Spagna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Spagna ha ridotto il proprio key-person risk, ha creato un sistema che viene prima delle individualità

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