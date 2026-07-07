Un film di finzione su Donald Trump che ha acceso un intenso dibattito negli Stati Uniti nel 2024. Poco distribuito in Italia The Apprentice - Alle origini di Trump, del regista e sceneggiatore iraniano naturalizzato danese Ali Abbasi è in programma la sera del 7 luglio alle 21 all’arena estiva della Manifattura Tabacchi a Firenze, curata da Fondazione Stensen. Ospite d’eccezione l’autore, classe 1981, protagonista di un talk prima della visione del film. La pellicola è infatti l’unica opera di fiction mai realizzata sulle origini del potere dell’attuale presidente degli Stati Uniti e venne presentata in concorso al Festival di Cannes quando Trump era ancora impegnato nella campagna elettorale. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Ali Abbasi e il primo film sulle origini del Presidente Usa a Firenze: «Trump non è Napoleone, ma il sistema di potere che lo ha creato...»

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