Secondo i bookmaker, il Mondiale 2026 si concluderà con una vittoria di una nazionale europea, con Francia e Spagna considerate le principali candidate. Un sistema di previsione sviluppato da un economista tedesco, basato su un modello di gioco, ha indicato l’Olanda come possibile vincitrice, risultato che finora si è rivelato corretto. I bookmaker, che si basano su quote e scommesse, sono generalmente ritenuti affidabili per le previsioni sui risultati dei tornei.

Secondo i bookmakers, spesso attendibili, il mondiale Usa-Canada-Messico 2026 finirà nelle mani di una nazionale europea, con Francia e Spagna indicate come le super favorite. L’ Inghilterra di Thomas Tuchel è la terza incomoda. Argentina e Brasile sono in quarta e quinta posizione nel listino. Nel 1994, il mondiale statunitense registrò il successo del Brasile nella finale conclusa ai rigori contro l’Italia. Le due edizioni messicane, 1970 e 1986, videro il trionfo della Seleçao di Pelé – sempre contro l’Italia – e dell’ Argentina di Maradona. Le indicazioni degli scommettitori sono quindi in controtendenza rispetto alla storia calcistica, in base alla quale nelle Americhe hanno sempre conquistato il titolo le squadre di questa area del mondo, con l’eccezione della Germania a Brasile 2014. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “L’Olanda vincerà i Mondiali”: lo dice il sistema creato per gioco da un economista tedesco, che finora non ha mai sbagliato

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