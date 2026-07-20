LA SPAGNA E’ CAMPIONE DEL MONDO

L’Argentina ha perso la finale ai supplementari contro la Spagna, che si è laureata campione del mondo. La partita, attesa come uno spettacolo emozionante, si è rivelata priva di ritmo e poco spettacolare. La gara si è conclusa con il risultato di 1-1 nei tempi regolamentari, prima che la Spagna segnasse nel supplementare, conquistando il titolo mondiale. La finale ha deluso le aspettative di molti spettatori.

Passaggio di consegne, l’Argentina si arrende ai supplementari. Tutti, forse,si aspettavano una finale diversa, spettacolare e ricca di emozioni. La finalissima è stata invece brutta e non poco. “Merito” di una Argentina che fin dal primo minuto l’ha messa sul piano fisico. La Spagna, alla lunga, ha meritato. Gioco più fluido, sempre in controllo, sempre alla ricerca di quelle verticalizzazioni che hanno messo in crisi la Francia in semifinale. La svolta della partita arriva in pieno recupero. Enzo Fernadez, al minuto 93, in pieno recupero, commette un fallo da ammonizione solo che per lui è il secondo e la sua finale finisce qui. La Spagna, che per tutta la partita ha cercato di fare qualcosa in più, non si lascia sfuggire l’opportunità e nei supplementari, al minuto 105. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Spagna campione del mondo

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