La Spagna ha vinto il Mondiale, conquistando il titolo contro l’Argentina in finale. La partita ha visto l’Argentina interrompere la propria corsa verso il titolo mondiale. La vittoria della Spagna rappresenta un record storico, confermando il suo successo in questa competizione. La finale tra le due squadre è stata considerata una partita particolare, con la Spagna che si è aggiudicata il trofeo.

L’Argentina ferma la sua cavalcata in finale dei Mondiali contro l’Argentina: la Spagna è campione del mondo, e i numeri le danno ragione È stata una finale speciale quella tra Spagna e Argentina. Ci si aspettavano gol, emozioni e una qualità tecnica evidente da entrambe le parti, invece i tempi regolamentari sono terminati sullo 0-0 e con una squadra sempre arroccata nella propria metà campo. Gli iberici hanno provato in ogni modo possibile a superare il muro di Lionel Messi e compagni, ci sono riusciti solo con Ferran Torres nel secondo tempo supplementare. Basta quello a consegnare la seconda Coppa del Mondo della sua storia alla Spagna, e possiamo dire che è stato un traguardo meritato. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - La Spagna è campione del Mondo! Messi e l’Argentina firmano un record storico negativo

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SPAGNA CAMPIONE DEL MONDO! MESSI E L'ARGENTINA SCONFITTI AI SUPPLEMENTARI

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La Spagna è Campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia: a sedici anni di distanza dal primo trofeo, le Furie Rosse tornano sul tetto del mondo. A decidere la sfida contro l’Argentina è stato Ferrán Torres al primo minuto del secondo tempo suppl x.com

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