La Spagna è campione del mondo Ferran Torres firma il secondo Mondiale spagnolo tra gli olè Messi fallisce il bis consecutivo

La Spagna ha vinto la finale del Mondiale, conquistando il secondo titolo nella storia della nazionale. Ferran Torres ha segnato il gol decisivo, portando la squadra alla vittoria. La partita si è disputata al MetLife Stadium, di fronte a un pubblico internazionale. Messi ha cercato di ripetere il successo ottenuto quattro anni fa, ma non è riuscito a portare l’Argentina alla vittoria. La Francia è stata eliminata in semifinale.

Toda joya, toda beleza: la Spagna, la Nazionale più bella del Mondiale, è campione del mondo. Il tango della Roja è troppo per tutte le squadre. L’ha capito la Francia favorita in semifinale, l’ha capito anche l’Argentina, arrivata al MetLife Stadium per difendere la Coppa del Mondo vinta quattro anni fa. Ma la Roja è la squadra migliore del Mondiale e dopo 106 minuti di stradominio a tinte rosse, è la rete di Ferran Torres a consegnare la Coppa del Mondo alla Spagna. È quindi decisivo un gol di un attaccante del Barcellona, ma non Lamine Yamal. Tutti si aspettavano il duello della «foto del bagnetto», ma così non è stato. Lamine non incide, Messi recita l’ultima parte al Mondiale con la maglia dell’Argentina senza lasciare nessun ricordo. 🔗 Leggi su Open.online

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Spagna campione del mondo

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