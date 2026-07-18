La finale dei mondiali di calcio si svolgerà domenica 19 luglio, con biglietti che arrivano a costare due milioni di euro e voli in jet privati riservati a persone molto ricche. L'evento ha attirato l'attenzione non solo per la competizione, ma anche per le spese elevate e il lusso associato, che sembrano distogliere l'attenzione dal carattere popolare e accessibile dello sport.

Biglietti a due milioni di euro, jet privati per super ricchi. Si celebra domenica 19 luglio la finale dei mondiali di calcio, che forse hanno definitivamente cancellato il vero senso di uno sport popolare, proletario e amato proprio per questo. Un mondiale che vedrà in finale due grandi squadre, Spagna e Argentina, ma che ha visto avverarsi la profezia di Maradona. I biglietti alle stelle. Il MetLife Stadium di New York si prepara a ospitare la finale dei Mondiali 2026, ma a far discutere sono soprattutto i costi altissimi dei biglietti per l’ultimo atto della Coppa del Mondo in Messico, Canada e Stati Uniti, con quotazioni che hanno raggiunto prezzi stellari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Biglietti a due milioni di euro e jet privati, Spagna-Argentina celebra la finale di un mondiale che ha oscurato il vero calcio

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