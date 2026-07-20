La Società della salute della Lunigiana ha ringraziato il dottor Vincenzo Milazzo per quasi 30 anni di servizio nel reparto di continuità assistenziale. Il medico ha concluso la sua attività, lasciando il ruolo che ha ricoperto per molti anni. La società esprime gratitudine per il lavoro svolto durante il suo lungo percorso professionale.

Un saluto e un ringraziamento al dottor Vincenzo Milazzo (nella foto), da parte della Società della salute della Lunigiana. Il medico lascia il servizio di continuità assistenziale dopo quasi 30 anni di stimato lavoro. "Con il collocamento a riposo del dottor Vincenzo Milazzo, la Società della Salute della Lunigiana esprime il più sincero e sentito ringraziamento per l’opera da lui prestata a favore dell’intera comunità. Il dottor Milazzo ha rappresentato per quasi tre decenni un fondamentale punto di riferimento non solo istituzionale, ma soprattutto umano, incarnando con rigore, spirito di sacrificio e costante disponibilità il ruolo del medico sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Società della salute ringrazia il dottor Milazzo per l’attività svolta

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