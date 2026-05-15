Scienza Medica il Festival | L’uomo e la salute al centro della società

Oggi si è aperto il Festival della Scienza Medica, un evento promosso dalla Fondazione Carisbo. La manifestazione si svolge nell’Aula Absidale di Santa Lucia e proseguirà domani nel centro congressi dell’Istituto Rizzoli. La manifestazione si concentra sul rapporto tra l’uomo e la salute, coinvolgendo professionisti e pubblico in una serie di incontri e presentazioni. L’obiettivo dichiarato è mettere al centro della discussione i temi legati alla medicina e al benessere della società.

Bologna, 15 maggio 2026 – Ha preso il via oggi il Festival della Scienza Medica, promosso dalla Fondazione Carisbo, che continuerà oggi nell’Aula Absidale di Santa Lucia e domani nel centro congressi dell’Istituto Rizzoli. Alla kermesse, oltre a quattro premi Nobel, partecipano studiosi e scienziati da tutta Italia. L’inaugurazione è avvenuta nell’Aula Magna (sempre del complesso di Santa Lucia) con il collegamento video del ministro della Salute, Orazio Schillaci e una serie di immagini video in ricordo dell’ideatore del Festival, l’ex rettore Fabio Roversi-Monaco che lo creò nel 2015. È stato ricordato come uno dei due focus di questa edizione, la prevenzione, fosse una delle preoccupazioni principali, per quanto riguarda la salute pubblica, del p rofessor Roversi-Monaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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