Il festival della prevenzione Incontri laboratori e attività per unire salute e benessere

Al via il festival dedicato alla prevenzione, con incontri, laboratori e attività rivolti a promuovere la cultura della diagnosi precoce e condivisa. La manifestazione mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di adottare comportamenti preventivi per migliorare salute e benessere. La rassegna si svolge in diverse location e coinvolge esperti e professionisti del settore sanitario. L’obiettivo è diffondere informazioni e strumenti utili per una maggiore consapevolezza sulla prevenzione.

Una rassegna pensata per diffondere la cultura della prevenzione e dell’importanza delle diagnosi anticipate e condivise. Da domani e fino a sabato 30 maggio il Prime Center di via San Cristoforo 4.200 ospiterà la prima edizione dello ‘ Ior Life Festival ’, iniziativa organizzata dall’ Istituto Oncologico Romagnolo che vedrà la partecipazione di una ricchissima e qualificata platea di relatori coinvolti tra incontri, workshop, laboratori e persino programmi di screening; un appuntamento aperto, multidisciplinare e partecipativo in cui scienza, etica, comunicazione e benessere si incontrano per costruire insieme un linguaggio della salute più vicino, più umano e più consapevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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