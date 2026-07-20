La sicurezza europea si basa sulla credibilità della deterrenza, non sulla Russia. Lo scrive Preziosa, evidenziando che ogni volta che si parla di difesa, si ripresenta la domanda se la Russia costituisca una vera minaccia o se il riarmo occidentale sia eccessivo. La questione, però, viene definita mal posta, e non vengono forniti ulteriori dettagli o analisi.

Ogni volta che si discute di difesa europea riemerge la stessa domanda: la Russia rappresenta davvero una minaccia oppure il riarmo occidentale è una risposta sproporzionata? La domanda, apparentemente semplice, è in realtà mal posta. In strategia il problema non consiste nel prevedere con certezza le intenzioni di un avversario, bensì nel fare in modo che qualsiasi eventuale aggressione risulti irrazionale: è questo il significato della deterrenza. Molti osservano che la Russia non ha mai attaccato direttamente un Paese della Nato e ne traggono la conclusione che il pericolo sia stato artificialmente enfatizzato. La logica strategica conduce però alla conclusione opposta: proprio il fatto che Mosca abbia evitato uno scontro diretto con l’Alleanza Atlantica costituisce uno degli indicatori del funzionamento della deterrenza. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - La sicurezza europea non dipende dalla Russia, ma dalla credibilità della deterrenza. Scrive Preziosa

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NATOs Stark Warning: Can Europe Survive Without the United States

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