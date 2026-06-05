Istat | Pil atteso +0,7% in 2026 e 2027 ma dipende dalla durata del conflitto

L’Istat prevede che nel 2026 il PIL aumenterà dello 0,7%, con una crescita simile nel 2027. Tuttavia, questa proiezione dipende dalla durata del conflitto in corso. Per il 2026 si prevede una decelerazione dei consumi delle famiglie e delle imprese rispetto all’anno precedente. La stima si basa su dati economici attuali e non considera eventuali sviluppi futuri del conflitto.

Il Pil italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025 (Prospetto 1). L’aumento del Pil, nel biennio di previsione, verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte (+0,9 e +0,5 punti percentuali rispettivamente); la domanda estera netta, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dal conseguente aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 (-0,2 p.p.) e nullo nel 2027. È quanto mette in evidenza l’Istat nelle “prospettive per l’economia italiana nel 2026-2027”. . 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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