Un progetto di tutela ambientale ha raccolto 12 tonnellate di rifiuti da spiagge, fiumi e strade. L’iniziativa, chiamata ‘FiuMare’, è stato ideato da una giovane di 30 anni e si svolge in diverse località. L’obiettivo è contrastare il cambiamento climatico e promuovere la collaborazione tra politica, ricerca e comunità. La responsabile chiede aiuto per continuare le operazioni di raccolta e sensibilizzazione.

Bologna, 19 luglio 2026 – Lotta al cambiamento climatico, connessione tra politica, ricerca e pratica, creazione di comunità educanti. Sono tra gli obiettivi di ‘ FiuMare’, un progetto itinerante nato dalla mente di Cristina Li Pera, 30enne di Calderara di Reno (Bologna). Dopo la laurea in Educatore nei servizi per l’infanzia e Pedagogia all’Università di Bologna, il suo impegno e l'attenzione verso l'ambiente l'ha portata a ideare un qualcosa che possa sensibilizzare le persone sul tema dell'inquinamento della plastica e della tutela degli ecosistemi. La volontà è quella di far comprendere a tutti che non abbiamo un pianeta B, dunque è fondamentale prenderci cura della Terra e di tutti i suoi abitanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sfida di Cristina: “Abbiamo raccolto 12 tonnellate di rifiuti da spiagge, fiumi e strade: aiutateci a proseguire la nostra missione”

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