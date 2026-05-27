Abbiamo smarrito la nostra gatta Bea aiutateci a ritrovarla

Una lettrice ha segnalato la scomparsa della sua gatta, di nome Bea, di dieci anni e sterilizzata. La richiesta è di aiuto per ritrovarla. Non sono stati forniti dettagli su dove sia stata vista l’ultima volta o eventuali circostanze dello smarrimento. La richiesta di assistenza è rivolta alla comunità per eventuali segnalazioni o informazioni utili.

Una nostra lettrice ci scrive per chiedere aiuto: si è smarrita la sua gatta, Bea. Ha dieci anni ed è sterilizzata. È scomparsa qualche mese fa, nell'area compresa tra Villaggio San Paolo e la zona industriale di Brindisi.Non è più tornata, ma la speranza è che qualcuno la veda e la segnali. Ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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