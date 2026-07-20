In tre mesi, è stata raccolta una quantità di rifiuti pari a 12 tonnellate da spiagge, fiumi e strade. L'iniziativa, denominata ‘FiuMare’, è stata promossa da Cristina Li Pera, una giovane di Calderara di Reno. Il progetto si propone di coinvolgere la comunità per la tutela ambientale e si svolge in diverse località, con l’obiettivo di sensibilizzare e intervenire sul territorio. Finora, sono stati coinvolti volontari e cittadini, che hanno contribuito alla raccolta e alla pulizia delle aree interessate.

Bologna, 19 luglio 2026 – Lotta al cambiamento climatico, connessione tra politica, ricerca e pratica, creazione di comunità educanti. Sono tra gli obiettivi di ‘ FiuMare’, un progetto itinerante nato dalla mente di Cristina Li Pera, 30enne di Calderara di Reno (Bologna). Dopo la laurea in Educatore nei servizi per l’infanzia e Pedagogia all’Università di Bologna, il suo impegno e l'attenzione verso l'ambiente l'ha portata a ideare un qualcosa che possa sensibilizzare le persone sul tema dell'inquinamento della plastica e della tutela degli ecosistemi. La volontà è quella di far comprendere a tutti che non abbiamo un pianeta B, dunque è fondamentale prenderci cura della Terra e di tutti i suoi abitanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Abbiamo raccolto 12 tonnellate di rifiuti da spiagge, fiumi e strade: aiutateci a proseguire la nostra missione”

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ABBIAMO RIMOSSO BEN 4 TONNELLATE DI RIFIUTI DALLA SPIAGGIA DI MADDALUSA

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