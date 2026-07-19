dove vedere la finale dei mondiali tra argentina e spagna

La finale dei Mondiali maschili di calcio tra Argentina e Spagna si gioca stasera alle 21. Per la prima volta, durante l’evento ci sarà anche uno spettacolo a metà partita. La partita si svolge in uno stadio con pubblico presente. La finale è uno degli eventi più seguiti a livello globale. Le due squadre si sfidano per il titolo mondiale. La cerimonia di chiusura si terrà subito dopo la partita.

Orari e programma di uno degli eventi sportivi più attesi e guardati al mondo: per la prima volta ci sarà anche un half-time show Stasera alle 21 c’è la finale dei Mondiali maschili di calcio, tra Argentina e Spagna. Si giocherà al MetLife Stadium, nel New Jersey, non lontano da New York. Prima della partita, dalle 19:30, ci sarà anche una cerimonia di chiusura, a cui parteciperanno Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Post Malone, Jennifer Hudson e Laura Pausini. E durante l’intervallo ci sarà, per la prima volta nella storia dei Mondiali, un half-time show, un breve spettacolo musicale sul modello di quello del Super Bowl. Sarà curato da Chris Martin, il cantante dei Coldplay, e ci saranno tra gli altri Madonna, Shakira, i BTS, Justin Bieber e i personaggi di Sesame Street e dei Muppet. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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A FINAL DA COPA SERÁ ESPANHA E ARGENTINA! QUEM GANHA

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