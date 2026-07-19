A che ora inizia la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina | orario

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina si giocherà alle 21 italiane di domenica 19 luglio. La trasmissione su Rai 1 comincerà alle 19:30 con la cerimonia di chiusura, seguita dal TG1, e alle 20:30 ci sarà il collegamento pre-partita.

. A che ora inizia la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina in programma stasera, domenica 19 luglio 2026? La partita avrà inizio alle ore 21 (italiane), ma il collegamento su Rai 1 inizierà alle ore 19,30 con la cerimonia di chiusura a cui seguirà il TG1 e, alle 20,30, il collegamento pre-partita. Durata. Ma quanto dura (durata) la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina? La partita avrà una durata di 90 minuti (120 in caso di tempi supplementari) più recupero. Previste due pause (una per tempo) per idratarsi e un intervallo più lungo del solito: 30 minuti, invece dei soliti 15. Perché? Per permettere la messa in scena dell’evento musicale organizzato dalla FIFA. 🔗 Leggi su Tpi.it

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