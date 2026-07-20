La Regione dà l’ok all’accordo di programma per il comprensorio Pora-Presolana | investimento da 10 milioni

Lunedì 20 luglio, la Regione Lombardia ha approvato la delibera relativa all’Accordo di Programma per il comprensorio Presolana-Monte Pora. L’accordo prevede un investimento totale di 10 milioni di euro. La delibera autorizza ufficialmente l’implementazione del progetto, che riguarda interventi e sviluppi nell’area. La decisione segna il via libera formale all’accordo tra le parti coinvolte per la realizzazione delle iniziative previste.

È arrivata lunedì 20 luglio in Regione Lombardia l’approvazione della delibera del testo dell’ Accordo di Programma per il comprensorio Presolana-Monte Pora. Una svolta per la Val Seriana, che entro al 2030 porterà una trasformazione delle montagne bergamasche. Il provvedimento sblocca il piano di ampliamento e potenziamento, con un investimento da parte del privato (società IRTA spa e NEVE srl) fino a 10.760.000,00 euro nei territori di Castione della Presolana, Songavazzo, Costa Volpino e Rogno. “Siamo di fronte a una svolta importante che trasformerà radicalmente l’attrattività del nostro territorio. L’obiettivo strategico è ambizioso: superare il vecchio concetto di stazione solo invernale per dare vita, entro il 2030, a un polo turistico d’eccellenza attivo 365 giorni all’anno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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