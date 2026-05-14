Il futuro della Stazione | hotel e maxi restyling Investimento da 10 milioni

Il progetto prevede un importante intervento di ristrutturazione della stazione ferroviaria, con un investimento di 10 milioni di euro. L’obiettivo è trasformare gli spazi, includendo l’apertura di un hotel e miglioramenti strutturali. L’intervento riguarda le aree pubbliche e i servizi destinati ai viaggiatori, con lavori che dovrebbero durare diversi mesi. La pianificazione è stata approvata dalle autorità competenti e i lavori sono stati avviati recentemente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Pisa, 14 maggio 2026 – Un ritorno alle origini guardando al futuro. È il destino dell’ Hotel La Pace, appena acquistato dal gruppo Olivetti Rason e affidato in gestione a Bzar Hotels, società che gestisce oltre 50 strutture in tutta Italia, che può diventare anche uno dei volani della rigenerazione urbana del quartiere della stazione, grazie anche alla recente acquisizione del palazzo che ospita al piano terra una nota agenzia di scommesse sportive. L’investimento della nuova proprietà ammonta a circa 10 milioni di euro e ha l’ambizione di contribuire al complessivo restyling di una delle principali porte di accesso alla città. «Ci vogliamo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il futuro della Stazione: hotel e maxi restyling. Investimento da 10 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il maxi intervento di restyling. Biblioteca civica, nuovo capitolo. Un progetto da oltre due milioniLa biblioteca civica “Beppe Colombo” si prepara a scrivere una nuova pagina di storia. Leggi anche: Borgomanero, firmato l'accordo per il nuovo padiglione dell'ospedale: maxi investimento da 26 milioni Temi più discussi: Il futuro della Stazione: hotel e maxi restyling. Investimento da 10 milioni; CATTEDRALE DI FERRARA, IL CANTIERE PROSEGUE. ASSESSORE GULINELLI OGGI AL SALONE INTERNAZIONALE DEL RESTAURO: QUESTO INTERVENTO È UN INVESTIMENTO SUL FUTURO DELLA CITTÀ; Gruppo Fs: oltre 1.300 cantieri attivi ogni giorno per il potenziamento e il futuro della rete ferroviaria italiana; Nuova stazione alta velocità MedioLatium, tutti i vantaggi per il Frusinate. L'avvio dell'iter per la stazione Tav Medio Latium segna una svolta per la Regione. Enrico Coppotelli sottolinea l'importanza di investimenti concreti e infrastrutture moderne per il futuro dei territori per ridurre le distanze del Lazio con l’Europa ?? cisl.it/tav-frosi x.com Il futuro della Stazione: hotel e maxi restyling. Investimento da 10 milioniL’immobiliarista Olivetti Rason: Pisa è una città che ci interessa molto. Acquistato anche il palazzo con l’agenzia di scommesse sportive ... lanazione.it Stazione Divino Amore, ecco il progetto: presentato il futuro scalo da 20 milioniLa stazione Divino Amore era stata aperta negli anni Trenta, salvo poi essere dismessa negli anni Sessanta. Nel 2018, il IX municipio aveva approvato un documento per chiederne la riattivazione. romatoday.it