Il Napoli ha effettuato un investimento di circa 140 milioni di euro, considerato una delle operazioni più rilevanti del mercato. La priorità attuale è tutelare questa cifra, che rappresenta un elemento chiave per la squadra. La strategia di gestione e protezione di questa spesa rimane centrale nelle decisioni del club, che si concentra nel mantenere l’integrità dell’investimento. La cifra riguarda specificamente le attività di mercato e le operazioni di rafforzamento della rosa.

C’è un capitolo del mercato che pesa quanto un grande colpo, e riguarda un investimento del Napoli da circa 140 milioni di euro. È il valore complessivo dei cartellini di quella “ squadra in giro per l’Europa” che ora torna alla base dai vari prestiti. Un patrimonio tecnico ed economico che, scrive la Gazzetta dello Sport, è “ finito in ghiacciaia” e che adesso va sciolto e gestito. Cosa dice la Gazzetta: “C’è un Napoli che sta in giro per l’Europa, è un patrimonio tecnico e anche umano he vale intorno ai 140 milioni, rappresenta investimenti mirati del recente passato che sono finiti in ghiacciaia: ma adesso bisogna sciogliere ogni riserva e decidere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Un investimento da 140 milioni da tutelare: la prima priorità del Napoli di Allegri

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