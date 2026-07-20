La regia del Milan parlerà ancora croato | quando firmerà Luka Modric?

Il Milan ha annunciato che Luka Modric continuerà a vestire la maglia rossonera anche nella prossima stagione. La firma del contratto con il centrocampista croato è prevista a breve. L’accordo dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, confermando la permanenza del giocatore nel club. La decisione si inserisce nel progetto di rafforzamento della squadra per il campionato in corso. Nessun dettaglio è stato reso pubblico sul contratto o sulla durata dell’accordo.

Il lunedì mattina dei tifosi del Milan inizia con una grande notizia circa l’imminente futuro di Luka Modric, che nella prossima stagione dovrebbe essere ancora rossonero. Il centrocampista della Croazia, dopo il Mondiale finito anzitempo, ha dovuto decidere i prossimi passi calcistici per terminare in bellezza una carriera lussuosa culminata con tutti i trofei possibili. Certo, l’ex Real Madrid avrebbe voluto giocarsi la Champions League con i colori che sognava fin da bambino; seppur il Diavolo partirà tra le favorite per la prossima Europa League, il palcoscenico è nettamente ben diverso (ma non per questo da sottovalutare, anzi: un trofeo europeo manca nella bacheca del Milan da quasi 20 anni, troppi per un club che in Europa ha scritto pagine di storia importanti). 🔗 Leggi su Milanzone.it

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