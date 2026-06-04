Modric la clessidra scorre | Luka e una chiamata del Milan che ancora non arriva

Notizia in breve

Luka Modric sta aspettando una chiamata dal Milan, ma ancora non è arrivata. La trattativa tra il giocatore e il club è in sospeso, mentre le recenti modifiche societarie hanno bloccato ogni movimento. Prima era stato Zlatan Ibrahimovic a contattare il centrocampista, ma le novità nella gestione hanno fermato ogni sviluppo. Il tempo passa, e ancora non ci sono segnali concreti di un accordo.