Modric la clessidra scorre | Luka e una chiamata del Milan che ancora non arriva
Luka Modric sta aspettando una chiamata dal Milan, ma ancora non è arrivata. La trattativa tra il giocatore e il club è in sospeso, mentre le recenti modifiche societarie hanno bloccato ogni movimento. Prima era stato Zlatan Ibrahimovic a contattare il centrocampista, ma le novità nella gestione hanno fermato ogni sviluppo. Il tempo passa, e ancora non ci sono segnali concreti di un accordo.
Il Pallone d'oro è ancora lì, a fare bella mostra di sé accanto a tutto il resto che il Diavolo è riuscito a infilare in bacheca nei suoi 126 anni di storia. La sala dei trofei di Casa Milan in questo momento fa sanguinare i cuori dei tifosi rossoneri, che osservano il passato con sgomento nel pensare a quanto sta offrendo il presente. E anche quel Pallone d'oro affettuosamente prestato da Modric genera una certa angoscia: la gente milanista ormai si attende che Luka se lo porti via da un giorno all'altro e che spariscano entrambi. Se già l'estate scorsa si sentiva l'estrema necessità di una presenza forte, dovendo ripartire dopo un orribile ottavo posto senza mezza traccia d'Europa, figurarsi adesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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