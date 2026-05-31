Luka Modric lascia il Milan dopo una sola stagione. Il centrocampista croato si trasferirà al Real Madrid. La trattativa tra i due club si è conclusa con un accordo per il trasferimento. Il giocatore si trasferirà in Spagna nelle prossime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dai club. La decisione di Modric segna la fine di un’esperienza breve ma intensa in Italia.

L’avventura di Luka Modric al Milan si avvia verso i titoli di coda dopo appena una stagione. Il fuoriclasse croato, che a 40 anni ha rappresentato il vero e proprio salvagente tecnico dei rossoneri in un’annata tormentata, ha deciso di non far scattare l’opzione per il secondo anno di contratto, sancendo una separazione che i tifosi avrebbero preferito evitare. Il centrocampista intende ora concentrare le proprie energie sull’imminente Mondiale con la maglia della Croazia, selezione che in passato ha guidato fino allo storico secondo posto nella rassegna iridata. Solo dopo la fine del torneo verranno sciolte le riserve sul suo domani, anche se un ripensamento nei confronti del club milanese appare ormai escluso. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il passo d’addio di Luka Modric gela il Milan: c’è il Real Madrid nel futuro del fuoriclasse croato

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Il Futuro di Luka Modric al Milan Rinnovo o Addio

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