caso ranucci rai avvia verifiche interne

Notizia in breve

La Rai ha avviato verifiche interne sul caso che coinvolge Sigfrido Ranucci, dopo aver sospeso le repliche di Report. L’azienda ha dichiarato che si tratta di un “atto dovuto”. La sospensione riguarda le trasmissioni in onda e si inserisce in un procedimento di accertamento delle circostanze. La decisione è stata comunicata ufficialmente e fa parte di un procedimento di verifica interna.