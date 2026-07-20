Caso Ranucci Rai avvia verifiche interne
La Rai ha avviato verifiche interne sul caso che coinvolge Sigfrido Ranucci, dopo aver sospeso le repliche di Report. L’azienda ha dichiarato che si tratta di un “atto dovuto”. La sospensione riguarda le trasmissioni in onda e si inserisce in un procedimento di accertamento delle circostanze. La decisione è stata comunicata ufficialmente e fa parte di un procedimento di verifica interna.
Dopo la sospensione delle repliche di Report, la Rai avvia verifiche interne sul caso che vede coinvolto Sigfrido Ranucci. L’azienda sottolinea che si tratta di un “atto dovuto”. Nel rispetto delle proprie procedure interne e dei principi di correttezza, imparzialità e tutela dell’Azienda, Rai ha disposto l’ avvio degli approfondimenti di competenza in relazione alla vicenda riguardante il vicedirettore Sigfrido Ranucci. La Commissione per il Codice Etico, su impulso dell’Amministratore Delegato, procederà nei prossimi giorni alle attività istruttorie di propria competenza. Rai, in coerenza con le linee guida EBU e nel rispetto del vigente... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Notizie e thread social correlati
La Rai avvia verifiche interne sul caso Ranucci: accertamenti della Commissione per il Codice EticoLa Rai ha annunciato di aver avviato verifiche interne sulla vicenda riguardante il vicedirettore Sigfrido Ranucci.
Ranucci, la Rai avvia verifiche interne. «Atto dovuto a tutela dell'immagine dell'azienda»La Rai ha avviato verifiche interne sul caso riguardante il vicedirettore Sigfrido Ranucci.
Temi più discussi: Rai sospende Report: stop alle repliche estive per il caso Ranucci; La Rai sospende cautelativamente le repliche estive di Report. Ranucci: Congetture assurde; Fdi attacca Ranucci, la redazione di Report fa quadrato; Rai, ad Rossi ospite di AdnTalks: Ranucci e Report, vigilanza, rivoluzione digitale, Milo Infante. L’intervista.
Caso Ranucci, la Rai avvia verifiche interne. Atto dovuto a tutela dell'immagine dell'azienda facebook
Caso #Ranucci- #Lavitola, la #Rai avvia le verifiche: Viale Mazzini al lavoro per chiarire se l’azienda abbia mai pagato il B&B di Valter #Lavitola per inviati o fonti di #Report. Ranucci nega ogni commistione e parla di un unico caso d'emergenza Covid nel '21. x.com
L'attentato a Ranucci, FdI prepara un esposto alla Procura sul caso reddit
Ranucci, la Rai avvia verifiche interne. Atto dovuto a tutela dell'immagine dell'aziendaCaso Ranucci, interviene la Rai. Nel rispetto delle proprie procedure interne e dei principi di correttezza, imparzialità e ... msn.com
Rai avvia verifiche interne sul caso Ranucci dopo le pressioni politicheLa Rai avvia verifiche interne su Sigfrido Ranucci per tutelare l'immagine del servizio pubblico e la correttezza delle inchieste ... it.blastingnews.com