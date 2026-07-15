Le dichiarazioni di Lavitola e Tavares sono state acquisite dai magistrati, che stanno verificando anche eventuali messaggi in codice nelle loro uscite televisive. Le dichiarazioni sono state rilasciate negli ultimi giorni e sono state raccolte anche sui canali Rai. Le indagini proseguono con analisi di cellulari, esposti e querele, nel quadro di un procedimento che coinvolge le dichiarazioni pubbliche dei due individui.

I magistrati hanno disposto l’acquisizione delle dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni, anche sui canali Rai. Al centro dell’inchiesta le frasi di Valter Lavitola e Gomes Clesio Tavares, mentre proseguono gli approfondimenti su cellulari, esposti e querele Il caso Ranucci continua a te. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Ranucci, acquisite le interviste di Lavitola e Tavares: verifiche su possibili messaggi in codice nelle uscite tv

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