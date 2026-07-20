Durante il Gala della Croce Rossa nel principato di Monaco, si è svolta una sfida tra la principessa Charlene e la nipote Camille Gottlieb per ricordare di più la figura di Grace Kelly. La serata, arrivata alla 77esima edizione, ha visto la coppia reale e la giovane partecipare a un confronto che ha attirato l’attenzione dei presenti. La manifestazione si è tenuta sabato 18 luglio, con protagonisti il principe e la principessa, insieme alla nipote.

Sabato 18 luglio, nel principato di Monaco, si è svolto il tradizionale Gala della Croce Rossa, quest’anno alla 77esima edizione. Protagonisti, ovviamente, il principe Alberto, 68 anni, e la principessa Charlene, 48, questa volta insieme alla nipote di lui Camille Gottlieb, 28, figlia più piccola della principessa Stephanie. Le due donne, con la loro eleganza, hanno conquistato tutti. La principessa, con il suo abito scintillante color champagne dalla scollatura all’americana. Camille, invece, con un modello color avorio lucido dal corpetto strutturato e dalla scollatura asimmetrica. Charlene di Monaco e Camille Gottlieb con il principe Alberto al 77esimo Ballo della Croce Rossa (foto Getty Images) Zia e nipote, divine. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Al Gala della Croce Rossa è sfida tra Charlene di Monaco e la nipote Camille Gottlieb. Chi ricorda di più Grace Kelly?

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