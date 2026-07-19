Durante il Gala della Croce Rossa di Monaco, Charlene di Monaco ha indossato un abito dorato che ha attirato l’attenzione. L’evento, che vede la partecipazione dell’alta società internazionale, si svolge nel Principato e rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dell’anno. La principessa ha scelto un abito che richiama le forme di una dea greca, attirando i commenti dei presenti. La serata ha visto anche altre personalità, con abiti eleganti e raffinati.

Il Gala della Croce Rossa di Monaco è uno degli eventi più attesi del calendario del Principato, che riunisce l’alta società internazionale. Insieme al Ballo delle Rose, questo gala di beneficenza è uno dei principali eventi mondani di Monte Carlo: a presiedere la serata, come da tradizione, c’erano il Principe Alberto e la Principessa Charlene, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’istituzione, strettamente legata alla famiglia Grimaldi fin dalla sua fondazione nel 1948. Anno dopo anno, la presenza di Charlene di Monaco suscita grande entusiasmo: questa serata per sfoggiare alcuni degli abiti più eleganti e sofisticati del suo guardaroba, rendendo il suo arrivo uno dei momenti più fotografati dell’evento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlene di Monaco come una dea greca, l’abito dorato al Gala della Croce Rossa

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Princess Charlene, looking like a Greek goddess, stole the show at Rose Ball

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