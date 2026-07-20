La polizia ha arrestato 539 persone fra cui 47 minorenni in un’estesa operazione contro la criminalità giovanile

Lunedì, in un’operazione su vasta scala, la polizia ha arrestato 539 persone, tra cui 47 minorenni, in 44 province italiane. L’intervento ha coinvolto forze dell’ordine in diverse regioni per contrastare attività criminali giovanili. L’operazione ha portato anche al fermo di vari soggetti sospettati di reati legati alla criminalità organizzata e allo spaccio. Non sono stati forniti dettagli sui reati specifici o sui soggetti coinvolti.

Lunedì la polizia ha detto di aver condotto un’estesa operazione contro la criminalità giovanile in 44 province italiane, durante la quale ha arrestato 539 persone, di cui 47 minorenni. In totale 954 persone sono state denunciate e sono stati identificati 973 profili social che inneggiavano all’odio e alla violenza. La polizia ha detto di aver sequestrato anche 136 armi, di cui 49 da fuoco, 300mila euro in contanti e 703 chili di sostanze stupefacenti, di cui 660 che contenevano cannabinoidi, cioè i principali composti psicoattivi nella pianta della cannabis, prodotti naturalmente o imitati in laboratorio. Questi sequestri sono avvenuti durante la perquisizione di oltre mille edifici, fra cui 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 117 sale giochi e 543 negozi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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