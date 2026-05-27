Il sindaco di Milano ha commentato l'omicidio avvenuto a Certosa, chiedendo di evitare strumentalizzazioni e sottolineando la necessità di maggiore rigore. Ha affermato che molte persone commettono reati e rimangono in circolazione. La dichiarazione è arrivata il 27 maggio 2026, dopo l’evento violento. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’incidente. Il sindaco ha espresso la speranza di non ripetere più questa situazione, senza entrare in ulteriori analisi.

Milano, 27 maggio 2026- - " Speriamo una volta per tutte che non si usino situazioni gravi come questa per le solite strumentalizzazioni". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta l'omicidio a coltellate di un 22enne ieri sera nella stazione Certosa, convinto che serva "più rigore" perché "troppa gente commette reati e resta in giro". "Nessuno sminuisce quanto successo”. "L'unica cosa che mi sento di dire è che nessuno di noi, io in primis, sminuisce la situazione. Ogni tanto qualcuno dice 'ma voi parlavate di percezione e non di realtà, ma non è mai stato così, nessuno ha mai parlato di percezione. Un problema c'è e non solo a Milano, c'è nel nostro mondo e c'è nel nostro Paese". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Certosa, il sindaco Sala: “Non si strumentalizzi ma serve più rigore: troppa gente commette reati e resta in giro”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Omicidio a Milano, Sala: Non si strumentalizzi, no a metal detector nelle stazioni

Notizie e thread social correlati

Salvini: ‘Revoca permessi commette reati graviIl leader di un partito ha affermato che la revoca dei permessi comporta reati gravi.

Stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv? Sala tira dritto: “Alleanza resta”. Contrari Pd e Verdi: “Il sindaco si nasconde”Il sindaco di Milano ha deciso di proseguire con il gemellaggio tra la città e Tel Aviv, rifiutando di interrompere i rapporti di collaborazione.

Si parla di: Omicidio a Milano, Sala 'non si strumentalizzi, mai sminuito sicurezza'.

Omicidio Certosa, il sindaco Sala: Non si strumentalizzi ma serve più rigore: troppa gente commette reati e resta in giroE sulla proposta di Romano La Russa di metal detector in stazione: Mi sembra un'idea buttata lì. Mettere la gente in fila e impiegare 30-40 secondi per ogni persona che entra? ... ilgiorno.it

Omicidio a Certosa, Sala durissimo sulla sicurezza: Troppa gente commette reati e resta in giroIl sindaco di Milano interviene dopo l'omicidio del 22enne e boccia la proposta della Regione: Inutile mettere i metal detector. La Lega lo attacca: Vuoto cosmico dalla giunta ... milanotoday.it