A Bologna, una manifestazione in piazza, organizzata dal sindaco per solidarietà con la famiglia di un uomo deceduto durante un controllo di polizia, si è trasformata in scontri. La protesta ha coinvolto lancio di bombe carta e lacrimogeni contro le forze dell’ordine. La situazione è rapidamente degenerata, con agenti che hanno risposto con misure di contenimento. Non sono stati riportati feriti gravi, ma la tensione è rimasta alta durante tutta la notte.

Momenti di forte concitazione a Bologna, dove a seguito del presidio indetto dal sindaco Matteo Lepore per esprimere vicinanza alla famiglia di Abderrahim Fakir, deceduto durante un controllo di polizia al Pilastro, ha preso il via una manifestazione violenta ai danni degli agenti di polizia. Dopo il momento istituzionale, a cui hanno preso parte tra gli altri anche il presidente della Comunità Islamica di Bologna, Yassine Lafram e il presidente della Regione, Michele De Pascale, il corteo si è spostato da Piazza del Nettuno alla volta della Prefettura: qui i manifestanti hanno urlato insulti alle forze dell'ordine, definendo "Assassini" gli operatori di polizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La piazza di Lepore finisce tra bombe carte e lacrimogeni

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