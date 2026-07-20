È disponibile la piastra portatile ghd Unplugged Styler, un prodotto professionale al prezzo più basso mai registrato. La styler si può portare ovunque e permette di sistemare i capelli in modo rapido, anche dopo un tuffo in piscina o tra un impegno e l’altro. Durante l’estate, il caldo, il sudore e l’umidità causano spesso perdita della piega e crespo. La styler offre una soluzione compatta per riattivare lo styling in ogni momento.

Un tuffo in piscina e poi di corsa per una cena tra amiche, oppure appena uscita dal lavoro direttamente a un aperitivo? I capelli in estate a causa del caldo, del sudore e dell’umidità non mantengono la piega tutto il giorno e di sera c‘è il rischio di trovarci con uno styling “arruffato” e crespo. La soluzione per avere capelli impeccabili tutto il giorno c’è e non è neanche così difficile da trovare perché si tratta di mettere in borsa una piastra. Di sicuro starai pensando: dove la colleghiamo, come facciamo a usarla tra un impegno e l’altro? La soluzione è scegliere il modello senza fili, ovviamente preferendo uno dei modelli top di gamma in questo senso, la ghd Unplugged Styler. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La piastra che puoi portare ovunque esiste davvero. ghd Unplugged Styler, il tool professionale, non è mai costata così poco. Ecco come funziona

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